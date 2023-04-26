Livakovic'e dev talip: Manchester United

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e sürpriz bir talip çıktı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Dinamo Zagreb'de forma giyen Livakovic'i gündemine aldı. Haberde, David De Gea'nın yerine bir kaleci baktığı ifade edilen İngiliz ekibinin, Livakovic'in sözleşmesinde bulunan 10 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmayı düşündüğü ifade edildi. Ayrıca haberde Livakovic ile Real Sociedad ve Galatasaray'ın da ilgilendiği yazıldı.



Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 44 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, bu maçların 10'unda gol yemedi.





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