Livakovic dikkat çekti: Son 32 senede 4. yabancı

Fenerbahçe, bu yaz döneminde transferde hızlı hareket etti. Bombaları peş peşe patlatıp takviyeyi çoğunu bitirdi. Ancak Dominik Livakovic için yapılan girişimlerde süreç fazlasıyla uzadı. Önce Dinamo Zagreb, 10 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli için diretti, ardından 8+1 milyon Euro'ya 'tamam' dese de Şampiyonlar Ligi elemelerini bahane ederek işin bitmesine engel oldu.
İdmana çıkmadı, inadı kırdı
Hırvat ekibi, AEK karşısında Devler Ligi'ne havlu attı, Fenerbahçe, Livakovic'i çarşamba günü İstanbul'a getirmek için hazırlık yaptı. Dinamo, bu kez de Avrupa Ligi Play-Off'undaki Sparta Prag eşleşmesinin bitmesini istedi. Ancak 28 yaşındaki file bekçisi bu kez kulübüne rest çekti. Hırvat kaleci, önceki günkü idmana çıkmayarak tavrını belli etti ve Dinamo Zagreb'in inadı kırıldı.
3 Eylül'ü bekleyecek
Fenerbahçe'de aylar süren bekleyiş dün sona erdi. Livakovic, özel bir uçakla öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Son derece mutlu olduğu gözlenen yıldız kaleci için bugün yoğun geçecek. Dominik Livakovic, önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Hırvat kaleci, daha sonra kendisini 4 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki file bekçisi, Twente eşleşmelerinde forma giyemeyeceği ve bu hafta sonundaki Başakşehir mücadelesi ertelendiği için Fenerbahçe ile ilk maçına 3 Eylül Pazar günü Ankaragücü karşısında çıkabilecek.
Yerli kaleci ekolü...
Fenerbahçe'de 1990-91 sezonu, adını kulüp tarihine yazdıran kaleci Toni Schumamacher'in kulüpteki son dönemiydi. Alman file bekçisinin ardından Sarı-Lacivertliler'de Engin İpekoğlu'yla birlikte yerli kaleci ekolü başladı. Daha sonra Rüştü Reçber ve Volkan Demirel eldivenleri devraldı. Schumacher'in ardından Fenerbahçe'ye gelen ilk yabancı file bekçisi 2003-04'te transfer edilen ama sadece 1 maçta forma giyip gönderilen Robert Enke oldu.
Yabancılar hayal kırıklığı yarattı
Tam 12 sene sonra, 2015-16'da Brezilyalı Fabiano 2 yıllığına Porto'dan kiralandı. 2017-18'de ise Kamerunlu Carlos Kameni geldi ve 2 sezon kaldı. Ancak ne Fabiano ne de Kameni as kaleci olmayı başaramadı. Fenerbahçe'nin Türk kalecileri tercih etmesi, performansları nedeniyle zaman zaman çok eleştirildi. Son olarak 2019'dan beri kaleyi Altay Bayındır korudu. Dominik Livakovic, son 32 senedeki 4. yabancı kaleci konumunda. Üstelik Hırvat yıldız; Enke, Fabiano ve Kameni'nin aksine as file bekçisi olacak.
İdmana çıkmadı, inadı kırdı
Hırvat ekibi, AEK karşısında Devler Ligi'ne havlu attı, Fenerbahçe, Livakovic'i çarşamba günü İstanbul'a getirmek için hazırlık yaptı. Dinamo, bu kez de Avrupa Ligi Play-Off'undaki Sparta Prag eşleşmesinin bitmesini istedi. Ancak 28 yaşındaki file bekçisi bu kez kulübüne rest çekti. Hırvat kaleci, önceki günkü idmana çıkmayarak tavrını belli etti ve Dinamo Zagreb'in inadı kırıldı.
3 Eylül'ü bekleyecek
Fenerbahçe'de aylar süren bekleyiş dün sona erdi. Livakovic, özel bir uçakla öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Son derece mutlu olduğu gözlenen yıldız kaleci için bugün yoğun geçecek. Dominik Livakovic, önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Hırvat kaleci, daha sonra kendisini 4 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki file bekçisi, Twente eşleşmelerinde forma giyemeyeceği ve bu hafta sonundaki Başakşehir mücadelesi ertelendiği için Fenerbahçe ile ilk maçına 3 Eylül Pazar günü Ankaragücü karşısında çıkabilecek.
Yerli kaleci ekolü...
Fenerbahçe'de 1990-91 sezonu, adını kulüp tarihine yazdıran kaleci Toni Schumamacher'in kulüpteki son dönemiydi. Alman file bekçisinin ardından Sarı-Lacivertliler'de Engin İpekoğlu'yla birlikte yerli kaleci ekolü başladı. Daha sonra Rüştü Reçber ve Volkan Demirel eldivenleri devraldı. Schumacher'in ardından Fenerbahçe'ye gelen ilk yabancı file bekçisi 2003-04'te transfer edilen ama sadece 1 maçta forma giyip gönderilen Robert Enke oldu.
Yabancılar hayal kırıklığı yarattı
Tam 12 sene sonra, 2015-16'da Brezilyalı Fabiano 2 yıllığına Porto'dan kiralandı. 2017-18'de ise Kamerunlu Carlos Kameni geldi ve 2 sezon kaldı. Ancak ne Fabiano ne de Kameni as kaleci olmayı başaramadı. Fenerbahçe'nin Türk kalecileri tercih etmesi, performansları nedeniyle zaman zaman çok eleştirildi. Son olarak 2019'dan beri kaleyi Altay Bayındır korudu. Dominik Livakovic, son 32 senedeki 4. yabancı kaleci konumunda. Üstelik Hırvat yıldız; Enke, Fabiano ve Kameni'nin aksine as file bekçisi olacak.