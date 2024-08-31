Livakovic büyülemeye devam ediyor!

Livakovic, Fenerbahçe'nin 4 maçında 3 kez kalesini gole kapatarak güven verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Livakovic büyülemeye devam ediyor!
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31 Ağustos 2024 12:53
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'dan geldi.

Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti.

Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda başlayan Kanarya, milli araya 3 puanla ve moralle girdi. Ligdeki 4 mücadelede kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu süreçte 3'ünde kalesini gole kapattı.

 

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