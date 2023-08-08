Livakovic adım adım Kadıköy'e!

Yaz transfer döneminin transfer şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı- Lacivertliler'in uzun bir süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te önemli bir gelişme yaşandı.
İSPANYA ENGELİ KALKTI
Livakovic'e Fenerbahçe ile birlikte talip olan İspanyol kulübü Almeira kaleci transferini gerçekleştirdi. Almeira, Lazio'nun Portekizli file bekçisi Luis Manuel Maximiano'yu kadrosuna kattı.
Böylece Livakovic transferinde bir engel daha ortadan kalkmış oldu.
AEK MAÇINDAN SONRA GELİYOR
Gelen bilgilere göre Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından Livakovic'in Fenerbahçe'ye transferine izin verecek. Hırvat file bekçisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Yabancı kaleci transferinde özellikle Başkan Ali Koç'un ısrarcı olduğu ve bu konuda tam olarak kararını veremeyen teknik direktör İsmail Kartal'ı ikna ettiği de biliniyor.
Sarı- Lacivertliler'in uzun bir süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te önemli bir gelişme yaşandı.
İSPANYA ENGELİ KALKTI
Livakovic'e Fenerbahçe ile birlikte talip olan İspanyol kulübü Almeira kaleci transferini gerçekleştirdi. Almeira, Lazio'nun Portekizli file bekçisi Luis Manuel Maximiano'yu kadrosuna kattı.
Böylece Livakovic transferinde bir engel daha ortadan kalkmış oldu.
AEK MAÇINDAN SONRA GELİYOR
Gelen bilgilere göre Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından Livakovic'in Fenerbahçe'ye transferine izin verecek. Hırvat file bekçisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Yabancı kaleci transferinde özellikle Başkan Ali Koç'un ısrarcı olduğu ve bu konuda tam olarak kararını veremeyen teknik direktör İsmail Kartal'ı ikna ettiği de biliniyor.