Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Zimbru maço öncesinde yaptığı açıklamada yabancı bir kaleci alacaklarını açıkladı. İsmail Kartal isim vermeden Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i işaret etti.
9 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetimi de 28 yaşındaki Dominik Livakovic transferinde sona yaklaşmış durumda. Dinamo Zagreb'le 9 milyon euro bonservis karşılığında anlaşan Fenerbahçe ödeme planı üzerinde son detayları görüşüyor.
Hırvat kalecinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Bir aksilik yaşanmazsa Dominik Livakovic hafta sonu İstanbul'a gelecek.
HIRVAT BASININDAN FARKLI İDDİA
Hırvat basını ise Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın teklifinden sonra Dominik Livakovic'in aklının karıştığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin yüzde 50 olduğunu iddia etti.
ALİ KOÇ DEVREDE
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kaleci için başkanımızla konuştuk. Başkanımız bu konuyu yürütüyor. Kaleci alacağız." sözleriyle başkan Ali Koç'un Livakovic transferini bitirmek için resmen devrede olduğunu açıkladı.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.
9 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetimi de 28 yaşındaki Dominik Livakovic transferinde sona yaklaşmış durumda. Dinamo Zagreb'le 9 milyon euro bonservis karşılığında anlaşan Fenerbahçe ödeme planı üzerinde son detayları görüşüyor.
Hırvat kalecinin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Bir aksilik yaşanmazsa Dominik Livakovic hafta sonu İstanbul'a gelecek.
HIRVAT BASININDAN FARKLI İDDİA
Hırvat basını ise Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın teklifinden sonra Dominik Livakovic'in aklının karıştığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin yüzde 50 olduğunu iddia etti.
ALİ KOÇ DEVREDE
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kaleci için başkanımızla konuştuk. Başkanımız bu konuyu yürütüyor. Kaleci alacağız." sözleriyle başkan Ali Koç'un Livakovic transferini bitirmek için resmen devrede olduğunu açıkladı.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.