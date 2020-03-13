Litvanya'da koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Litvanya Basketbol Ligi (LKL) yönetimi, koronavirüs nedeniyle ligi sona erdirdi ve Zalgiris Kaunas'ı şampiyon ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi
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13 Mart 2020 14:40
Litvanya Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1. Basketbol Ligi'ni erken sonlandırarak, lider Zalgiris'i şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından salgının ülke içinde hızla ilerlemesi göz önüne alınarak Litvanya 1. Basketbol Ligi'nin sonlandırıldığını ve lider Zalgiris'in şampiyon sayıldığını belirtti.

Açıklamada, bu kararın ekonomik yönden kulüpleri ve ligi çok zorlu bir duruma sokacağının bilinmesine rağmen sağlık ve temel değerlerin her şeyden önde tutulduğu hatırlatıldı.

Litvanya'da Zalgiris 24 maçta, 22 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İkinci sıradaki Rytas Vilnius'un ise 24 maçta, 17 galibiyet, 7 yenilgisi bulunuyordu.

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