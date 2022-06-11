Litvanya maçına kadın hakem atandı!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynayacağı maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Litvanya maçına kadın hakem atandı!
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11 Haziran 2022 17:15
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 4. müsabakasını, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mikael Lesage üstlenecek.



 
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