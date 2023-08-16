Liselerde sınıfta kalma var mı? 2023 Devamsızlık kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini ve devamsızlık affını kaldıracaklarını dile getirdi. Peki, Devamsızlık affı nedir? 2023 Devamsızlık kalktı mı? Lisede devamsızlık kalkacak mı?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.Tekin, "diye konuştu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Deprem bölgesindeki öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda kapsamlı çalışma yaptıklarını ve iletişim ağı kurduklarını söyleyen Tekin, bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını, barınma ve diğer konulardaki ihtiyaçların karşılandığını söyledi.Burada verdiği mesajlarda sınıf tekrarının liselere geri geldiğini açıklayan Tekin, devamsızlık konusuna ilişkin de," ifadelerini kullandı.diyen Tekin, bu konuya ilişkin önlem alacaklarını söyledi. Tekin,diye konuştu.Herhangi bir gerekçe sunmadan öğrencinin, okul İdaresi bilgisi dışında okula gelmemesi özürsüz devamsızlık anlamı taşır. Bu bağlamda öğrencilerin okula özürsüz olarak devamsızlık gerçekleştirmesi, belirli süreyi geçtiği vakit ciddi yaptırımlar ile sonuç bulur.Okullarda özürsüz devamsızlık yapabilmek için öğrencilerin en fazla 10 gün okula gelmemesi gerekir. Bunun üzerine herhangi bir gerekçe sunmadan yapılan devamsızlık, ciddi sorunlar ve durumlar ile öğrencileri karşı karşıya getirebilir. Bunun dışında raporlu ya da veli izni olarak 20 güne kadar özürlü devamsızlık gerçekleştirmek mümkün.