LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI, KALKTI MI? MEB 2023 | Lisede sınıfta kalma, sınıf tekrarı geri gelecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini ve devamsızlık affını kaldıracaklarını dile getirdi. Peki, Devamsızlık affı nedir? 2023 Devamsızlık kalktı mı? Lisede devamsızlık kalkacak mı?Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gün olmaktadır.Bakan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak"Bakan Tekin, yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:"Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.Tekin, "diye konuştu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Deprem bölgesindeki öğretmenler, öğrenciler ve okullar konusunda kapsamlı çalışma yaptıklarını ve iletişim ağı kurduklarını söyleyen Tekin, bölgede halihazırda çalışan ve yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını, barınma ve diğer konulardaki ihtiyaçların karşılandığını söyledi.Burada verdiği mesajlarda sınıf tekrarının liselere geri geldiğini açıklayan Tekin, devamsızlık konusuna ilişkin de," ifadelerini kullandı.diyen Tekin, bu konuya ilişkin önlem alacaklarını söyledi. Tekin,diye konuştu.Herhangi bir gerekçe sunmadan öğrencinin, okul İdaresi bilgisi dışında okula gelmemesi özürsüz devamsızlık anlamı taşır. Bu bağlamda öğrencilerin okula özürsüz olarak devamsızlık gerçekleştirmesi, belirli süreyi geçtiği vakit ciddi yaptırımlar ile sonuç bulur.Okullarda özürsüz devamsızlık yapabilmek için öğrencilerin en fazla 10 gün okula gelmemesi gerekir. Bunun üzerine herhangi bir gerekçe sunmadan yapılan devamsızlık, ciddi sorunlar ve durumlar ile öğrencileri karşı karşıya getirebilir. Bunun dışında raporlu ya da veli izni olarak 20 güne kadar özürlü devamsızlık gerçekleştirmek mümkün.