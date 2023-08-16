Haber Tarihi: 16 Ağustos 2023 11:23 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 11:23

Lise kayıtları ne zaman? 2023-2024 Açık Öğretim lise okul kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim lise okul kayıtları ne zaman başlıyor sorusu 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. LGS sonuçları ile nakil yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tercih sonuçlarının netleşmesiyle adaylar için sırada kayıt süreci var. Peki 2023 9. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? İşte o konu hakkında bilgiler...

Lise kayıtları ne zaman? 2023-2024 Açık Öğretim lise okul kayıtları ne zaman?
Abone Ol
Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Yerleştirmelerin tamamlanması ardından kayıt süreci başlayacak. Peki, lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN? 2023/2024

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

AÖL AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2023/2024

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.


AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs tarihinde başlayıp 23 Haziran 2023 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59'da kapanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme kılavuzunda başvuruların nasıl yapılacağı anlatıldı. AÖL kayıt yenileme kılavuzunda süreç;

"Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır." sözleriyle ifade edild

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara

yatırılacak. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Lise
Gündem

Diğer Haberler

Deprem olacak mı? 17 Ağustos 2023 deprem olacak mı, oldu? Gündem Deprem olacak mı? 17 Ağustos 2023 deprem olacak mı, oldu?
Adana Demirspor Osijek deplasmanında Adana Demirspor Adana Demirspor Osijek deplasmanında
Beşiktaş'tan Deniz Türüç için transfer hamlesi! Türkiye Transferler Beşiktaş'tan Deniz Türüç için transfer hamlesi!
Trabzonspor'un transfer hedefinde 3 isim var Trabzonspor Trabzonspor'un transfer hedefinde 3 isim var
Süper Lig'den giden geri dönüyor! Galatasaray Süper Lig'den giden geri dönüyor!
Liselerde sınıfta kalma var mı? 2023 Devamsızlık kalktı mı? Gündem Liselerde sınıfta kalma var mı? 2023 Devamsızlık kalktı mı?
Trabzonspor'un yeni transferi için öne çıkan detay! Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi için öne çıkan detay!
Bjelica'dan Galatasaray maçı iddiası Trabzonspor Bjelica'dan Galatasaray maçı iddiası
Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'dan teklif! Türkiye Transferler Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'dan teklif!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'tan bir transfer daha geliyor; "Kod Adı: Şafak Operasyonu"
2
Milot Rashica Beşiktaş için İstanbul'da
3
Galatasaray için geliyor: Hakim Ziyech
4
Fenerbahçe'den Roma'ya 90 milyon TL
5
Lucas Torreira için teklif ve Galatasaray'ın cevabı!
6
Süper Lig ekibinden Draxler bombası!
7
Galatarasay'ın Leicester'dan yeni hedefi!

SON HABERLER

yukarı ok