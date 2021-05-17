Lisaveti Karibskaya instagram hesabı? Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti kimdir

Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası İzmir'de sevinç gözyaşları döken Sergen Yalçın'a 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya da ekran başından eşlik etti.

17 Mayıs 2021 11:04
Lisaveti Karibskaya instagram hesabı? Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti kimdir
Beşiktaş ile hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, siyah beyazlıların tarihinde bunu başaran ilk Türk oldu. Sergen Hoca'nın gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı manken Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkardı.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 'Instagram' yasağı koyduğu da o gece ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.

LİSAVETİ KARİBSKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR, NERELİDİR?
SERGEN YALÇIN 22 YAŞINDAKİ MODELLE BİRLİKTE

Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı.

Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk göz yaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA DESTEK OLDU!

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istedi.

Kendisi de Instagram sayfasını kapatıp önceki gün tekrar açan Sergen Yalçın'ın şimdilerde Karibskaya ile tatil planları yaptığı öğrenildi.

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