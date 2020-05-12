Lisandro Semedo'nun fiyatı belli oldu

Trabzonspor'un gündemindeki Lisandro Semedo'nun bonservis bedeli belli oldu.

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Lisandro Semedo'nun fiyatı belli oldu
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12 Mayıs 2020 10:40
Yunan basını, Girit'te kiralık olarak oynayan ve ortaya koyduğu başarılı performansla Trabzonspor'un gündemine gelen Lisandro Semedo'nun bonservis bedelinin 1.3 milyon Euro olduğunu yazdı.

Bonservisi Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için en kısa zamanda görüşmeler başlayacak. 

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Sittard Başkanı Türk iş insanı Işıtan Gün'den transfer için kolaylık isteyecek.

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