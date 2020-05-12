Lisandro Semedo'nun fiyatı belli oldu

Yunan basını, Girit'te kiralık olarak oynayan ve ortaya koyduğu başarılı performansla Trabzonspor'un gündemine gelen Lisandro Semedo'nun bonservis bedelinin 1.3 milyon Euro olduğunu yazdı.Bonservisi Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için en kısa zamanda görüşmeler başlayacak.Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Sittard Başkanı Türk iş insanı Işıtan Gün'den transfer için kolaylık isteyecek.