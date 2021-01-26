Lisandro Lopez, 37 yaşında MLS'e gitti

MLS ekibi Atlanta United, Arjantinli golcü Lisandro Lopez'i renklerine bağladı

Haber; AA
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Lisandro Lopez, 37 yaşında MLS'e gitti
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26 Ocak 2021 14:49
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Atlanta United, Arjantinli golcü Lisandro Lopez'i transfer etti.

Atlanta United Kulübü, Arjantin'in Racing takımından ayrılan 37 yaşındaki Lopez ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Portekiz'in Porto, Fransa'nın Olympique Lyon, Katar'ın El-Gharafa, Brezilya'nın Internacional ekiplerinde forma giyen Lopez, son 5 yıldır kariyerine başladığı Racing'de görev yapmıştı.

Porto ve Olympique Lyon'daki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lopez, Arjantin Milli Takımı formasıyla 7 kez sahaya çıkmış ve bir gol atmıştı.

MLS'e 2017'de dahil olan ve 2018'de şampiyonluk yaşayan Atlanta United, eski Arjantinli futbolcu Gabriel Heinze'yi geçen ay teknik direktörlüğe getirmişti.



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