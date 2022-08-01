LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası yapıldı

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çatalca Yeditepe Motokros Parkuru'nda düzenlenen organizasyona 108 sporcu katıldı.
Yarışları Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve çok sayıda vatandaş izledi.
MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
MX1
1.Mustafa Çetin
2.Rafet Karakuş
3.Ömer Bulduk
MX2
1.Batuhan Demiryol
2.Ata Yağız Kuzu
3.Ömer Uçum
MX2 Küçükler
1.Ömer Uçum
2.Baran Bulut Kocaman
3.Semih Toktaş
MX
1.Şakir Şenkalaycı
2.Eray Esentürk
3.Murat Başterzi
Kadınlar
1.Selen Tınaz
2.Irmak Yıldırım
3.Derin Kural
85CC SINIFI
1.Ali Akkafa
2.Nasip Emir Abay
3.Mehmet Yiğit Kara
65CC
1.Efe Okur
2.Berkay Sarıay
3.Hasan Hüseyin Baş
50CC
1.Poyraz Bor
2.Aslan Osmanpaşaoğlu
3.Mikail Sertkaya
Veteranlar
1.Hüseyin Neziroğlu
2. Metin Esentürk
3.Engin Kır
Büyükler
1.Ceyhun Kalfalı
2.Hüseyin Neziroğlu
3.Metin Esentürk
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çatalca Yeditepe Motokros Parkuru'nda düzenlenen organizasyona 108 sporcu katıldı.
Yarışları Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve çok sayıda vatandaş izledi.
MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
MX1
1.Mustafa Çetin
2.Rafet Karakuş
3.Ömer Bulduk
MX2
1.Batuhan Demiryol
2.Ata Yağız Kuzu
3.Ömer Uçum
MX2 Küçükler
1.Ömer Uçum
2.Baran Bulut Kocaman
3.Semih Toktaş
MX
1.Şakir Şenkalaycı
2.Eray Esentürk
3.Murat Başterzi
Kadınlar
1.Selen Tınaz
2.Irmak Yıldırım
3.Derin Kural
85CC SINIFI
1.Ali Akkafa
2.Nasip Emir Abay
3.Mehmet Yiğit Kara
65CC
1.Efe Okur
2.Berkay Sarıay
3.Hasan Hüseyin Baş
50CC
1.Poyraz Bor
2.Aslan Osmanpaşaoğlu
3.Mikail Sertkaya
Veteranlar
1.Hüseyin Neziroğlu
2. Metin Esentürk
3.Engin Kır
Büyükler
1.Ceyhun Kalfalı
2.Hüseyin Neziroğlu
3.Metin Esentürk
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