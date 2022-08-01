LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası yapıldı

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çatalca Yeditepe Motokros Parkuru'nda düzenlenen organizasyona 108 sporcu katıldı.



Yarışları Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve çok sayıda vatandaş izledi.



MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:



MX1



1.Mustafa Çetin



2.Rafet Karakuş



3.Ömer Bulduk



MX2



1.Batuhan Demiryol



2.Ata Yağız Kuzu



3.Ömer Uçum



MX2 Küçükler



1.Ömer Uçum



2.Baran Bulut Kocaman



3.Semih Toktaş



MX



1.Şakir Şenkalaycı



2.Eray Esentürk



3.Murat Başterzi



Kadınlar



1.Selen Tınaz



2.Irmak Yıldırım



3.Derin Kural



85CC SINIFI



1.Ali Akkafa



2.Nasip Emir Abay



3.Mehmet Yiğit Kara



65CC



1.Efe Okur



2.Berkay Sarıay



3.Hasan Hüseyin Baş



50CC



1.Poyraz Bor



2.Aslan Osmanpaşaoğlu



3.Mikail Sertkaya



Veteranlar



1.Hüseyin Neziroğlu



2. Metin Esentürk



3.Engin Kır



Büyükler



1.Ceyhun Kalfalı



2.Hüseyin Neziroğlu



3.Metin Esentürk





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