LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası yapıldı

LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası yapıldı
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01 Ağustos 2022 16:53
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çatalca Yeditepe Motokros Parkuru'nda düzenlenen organizasyona 108 sporcu katıldı.

Yarışları Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve çok sayıda vatandaş izledi.

MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

MX1

1.Mustafa Çetin

2.Rafet Karakuş

3.Ömer Bulduk

MX2

1.Batuhan Demiryol

2.Ata Yağız Kuzu

3.Ömer Uçum

MX2 Küçükler

1.Ömer Uçum

2.Baran Bulut Kocaman

3.Semih Toktaş

MX

1.Şakir Şenkalaycı

2.Eray Esentürk

3.Murat Başterzi

Kadınlar

1.Selen Tınaz

2.Irmak Yıldırım

3.Derin Kural

85CC SINIFI

1.Ali Akkafa

2.Nasip Emir Abay

3.Mehmet Yiğit Kara

65CC

1.Efe Okur

2.Berkay Sarıay

3.Hasan Hüseyin Baş

50CC

1.Poyraz Bor

2.Aslan Osmanpaşaoğlu

3.Mikail Sertkaya

Veteranlar

1.Hüseyin Neziroğlu

2. Metin Esentürk

3.Engin Kır

Büyükler

1.Ceyhun Kalfalı

2.Hüseyin Neziroğlu

3.Metin Esentürk

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