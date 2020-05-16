Lippi: "Futbol başlamalı, demagojiyi bırakın"

Juventus, Napoli, Inter gibi büyük kulüplerde hocalık yapmış olan Marcello Lippi, futbolun her ülkede bir an önce geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Lippi: 'Futbol başlamalı, demagojiyi bırakın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2020 21:57
Ünlü İtalyan teknik adam Marcello Lippi, futbolun her ülkede bir an önce geri dönmesini belirterek çağrıda bulundu.

Lippi, ülkesinde bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, "2020 yılındayız. Mars'a roket yolluyoruz ama bir virüse aşı bulamıyor muyuz? Artık futbol başlamalı, tsunami atlatıldı. İnsanlar demagoji yapmayı bıraksın." ifadelerini kullandı.

Futbolun çok büyük bir endüstri olduğunu da kaydeden tecrübeli hoca, tekrar başlamanın mecburiyet olduğunu söyledi.

İTALYA'DA İDMANLAR BAŞLIYOR

Öte yandan İtalya Başbakanı Conte, 5 gün önce federasyonun açıkladığı takvimi onayladıklarını ve 18 Mayıs'tan itibaren kulüplerin tam kadro çalışabileceğini açıkladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için