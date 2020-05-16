Lippi: 'Futbol başlamalı, demagojiyi bırakın'

Ünlü İtalyan teknik adam Marcello Lippi, futbolun her ülkede bir an önce geri dönmesini belirterek çağrıda bulundu.Lippi, ülkesinde bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, "2020 yılındayız. Mars'a roket yolluyoruz ama bir virüse aşı bulamıyor muyuz? Artık futbol başlamalı, tsunami atlatıldı. İnsanlar demagoji yapmayı bıraksın." ifadelerini kullandı.Futbolun çok büyük bir endüstri olduğunu da kaydeden tecrübeli hoca, tekrar başlamanın mecburiyet olduğunu söyledi.Öte yandan İtalya Başbakanı Conte, 5 gün önce federasyonun açıkladığı takvimi onayladıklarını ve 18 Mayıs'tan itibaren kulüplerin tam kadro çalışabileceğini açıkladı.