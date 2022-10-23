X

Lionel Scaloni, Güney Amerika futbol tarihine geçti

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Copa America'yı ve Dünya Kupası'nı kazanan 3. teknik direktör oldu.

Lionel Scaloni, Güney Amerika futbol tarihine geçti
Arjantin Teknik Direktörü, Dünya Kupası zaferinin ardından adını Güney Amerika futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.
 
Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu.

Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Didier Deschamps
Didier Deschamps'ın 2026 talebi!
Messi
Messi'ye dünyaca ünlü isimlerden mesaj
Lionel Messi
Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!
THY
THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı
Fransızlar isyanda:
Fransızlar isyanda: "Kural hatası var"