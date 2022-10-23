Lionel Scaloni, Güney Amerika futbol tarihine geçti

Arjantin Teknik Direktörü, Dünya Kupası zaferinin ardından adını Güney Amerika futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.



Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu.



Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.



