Lionel Scaloni: 'Çok üzücü bir gün'

Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Teknik direktör Scaloni takımının yenilgisi üzerine açıklamalarda bulundu.



"OFSAYTLAR MİLİMETRİKTİ"



Scaloni maç sonrasında; "Suudi Arabistan'ın nasıl oynadığını biliyorduk. Bu maçta rakibin ultra defans yapabileceğini biliyorduk. Ofsaytlar da çok milimetrikti" dedi.



Arjantin teknik direktörü; "Artık Suudi Arabistan maçıyla ilgili yapacak bir şey yok. Devam etmeliyiz. Analizden başka elimizden bir şey gelmez. Bugün çok üzücü bir gün yaşadık. Ancak kafamızı yukarı kaldırmalı ve devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.



Scaloni ayrıca, "İlk yarı tamamen bizimdi. Skor 1-1 olunca her şey değişti. Gol yedikten sonra daha sakin kalabilirdik. Goller 48 ve 51'de geldi. Fiziksel nedenlerden ötürü skoru çeviremedik. Bunun nedenlerini araştıracağız. Aynı şekilde düşünmeye devam etmeliyiz. Bu maçtan önce favorilerden biriydik. Öyle olmalıyız. Dünya Kupası'nda bu tür sonuçlar olabiliyor. İyi gitmeyen şeyler üzerinde çalışmayı sürdürmeliyiz." şeklinde konuştu.



