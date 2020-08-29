Lionel Messi'yi ne kadar iyi tanıyorsun?

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin hangi kulübe gideceği belirsizliğini koruyor. Messi'nin Barcelona'daki başarılarına çok hakim olduğunuzu biliyoruz. Ancak 33 yaşındaki yıldızı ne kadar iyi tanıyorsunuz, bunu öğrenmek istiyoruz.