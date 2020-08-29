Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin hangi kulübe gideceği belirsizliğini koruyor. Messi'nin Barcelona'daki başarılarına çok hakim olduğunuzu biliyoruz. Ancak 33 yaşındaki yıldızı ne kadar iyi tanıyorsunuz, bunu öğrenmek istiyoruz.
Lionel Messi'yi ne kadar iyi tanıyorsun?
Lionel Messi'nin Barcelona başarılarını biliyor olabilirsiniz ama onu ne kadar iyi tanıyorsunuz?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2020 16:30
- 17:03 Haslem, LeBron ve Hill'i sorgulayıp, baskı yapmış!
- 17:00 Robert Lewandowski: "Bence Altın Top ödülünü ben almalıyım"
- 16:57 Ümraniyespor, Fransız golcüyü açıkladı!
- 16:53 3 kulüp ve 3 futbolcu, Edin Dzeko'yu bekliyor!
- 16:50 Gökhan Töre için YENİ Beşiktaş açıklaması
- 16:30 Lionel Messi'yi ne kadar iyi tanıyorsun?
- 16:26 Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe kombine satmıyor
- 16:20 Adil Rami, 2. Lig ekibine imza atıyor
- 15:38 Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti
- 15:35 Vasilije Micic sağlık kontrolünden geçti
- 15:32 Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor
- 15:28 Göztepe'den yine Menemenspor'a gitti!
- 15:26 Göztepe aradığıını Norveç'te buldu
- 15:25 Vato Arveladze: "Şota'dan daha iyi olmaya çalışacağım"
- 15:23 Fatih Karagümrük'te hedef Avrupa kupaları
- 15:21 Hataysporlu Yusuf Abdioğlu: "Mücadele edebilen bir takım olacağız"
- 15:16 Fenerbahçe transferde hızlı gidiyor
- 15:11 At yarışlarında 94. "derbi" heyecanı
- 15:09 Serkan Asan'a Süper Lig'den 2 talip
- 15:04 Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza
- 15:02 Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic
- 15:01 Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor
- 14:55 Trabzonspor'dan kombineler için flaş karar
- 14:53 Kidd, Philly'deki koçluk işiyle ilgileniyor!
- 14:44 Çaykur Rizespor Twumasi'yi istiyor
- 14:44 Obama, NBA oyuncularını sezona devam etmeye teşvik etmiş
- 14:37 Wojnarowski: "Her takım sahibi, sahaya 'BLM' sloganı koymaya hevesli değildi"
- 14:26 Beverley, tartışmayı yalanladı: "İşleri daha hale getirdik"
- 14:19 Trabzonspor'dan büyük harekat: Malang Sarr!
- 14:16 Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi kurtarıldı
- 14:08 Luiz Gustavo, tekliflere bakmıyor bile!
- 13:55 Jimmy Durmaz, Kayserispor'un radarında!
- 13:48 Mbaye Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu!
- 13:45 Diego Lugano: "Mauricio Lemos benden daha hızlı, teknik"
- 13:39 Adem Büyük'e Süper Lig'den teklif!
- 13:30 Galatasaray'dan Babel ve Belhanda için son çözüm: fesih!
- 13:25 Galatasaray'a üçüncü Norveçli: Stefan Johansen
- 13:19 Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma çılgınlığı: #GelsinArtık
- 13:17 Stephen A.: "LeBron, konuşma şekliyle insanları rahatsız etmiş!"
- 13:13 Galatasaray'dan Leicester'a flaş teklif: Hamza Choudhury!
- 12:54 Tisserand, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
- 12:50 Fiorentina, Muriqi için araya girdi; Lazio Başkanı delirdi!
- 12:40 Trabzonspor'un yenileri sahaya çıkıyor
- 12:38 Milli yıldızlara özel izin alındı
- 12:38 Rivers: "Dünya problemlerini çözmek, NBA'in işi değil"
- 12:28 Türkiye, Hollanda, Kanada karşı karşıya: Ferdi Kadıoğlu!
- 12:27 Furkan Korkmaz: "Her şeyin temeli eşitlik"
- 12:24 Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yayıncı kuruluşa rest!
- 12:18 LeBron, takım sahiplerine baskı yapmış!
- 11:46 Beşiktaş, sağ beke Davide Santon'u istiyor
- 11:43 Parma'dan Vida'ya şartlı transfer teklifi
- 11:37 "Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönebilir"
- 11:36 Jesse Sekidika'ya Erzurumspor kancası
- 11:30 Galatasaray, acil kaynak arayışında
- 11:29 NBA ve NBPA, sezonun kalanı için ortak bir bildiri yayınladılar
- 11:27 Kayserispor'un hedefi Mevlüt Erdinç
- 11:21 Atletico Madrid, Kalinic'e 4 milyon euro istedi
- 11:04 Türk Telekom Stadı'nda hummalı çalışma
- 11:02 NBA, yeni playoff programını yayınladı
- 10:56 Galatasaray'a iki bedava orta saha!
TRANSFER
Ümraniyespor, Fransız golcüyü açıkladı!
3 kulüp ve 3 futbolcu, Edin Dzeko'yu bekliyor!
Gökhan Töre için YENİ Beşiktaş açıklaması
Adil Rami, 2. Lig ekibine imza atıyor
Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti
Göztepe'den yine Menemenspor'a gitti!
Göztepe aradığıını Norveç'te buldu
Fenerbahçe transferde hızlı gidiyor
Serkan Asan'a Süper Lig'den 2 talip
Çaykur Rizespor Twumasi'yi istiyor
Trabzonspor'dan büyük harekat: Malang Sarr!
Luiz Gustavo, tekliflere bakmıyor bile!
Jimmy Durmaz, Kayserispor'un radarında!
Diego Lugano: "Mauricio Lemos benden daha hızlı, teknik"
Adem Büyük'e Süper Lig'den teklif!
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı (29 Ağustos Cumartesi)
- Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (29 Ağustos Cumartesi)
- Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (29 Ağustos Cumartesi)
- Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (29 Ağustos Cumartesi)
- Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (29 Ağustos Cumartesi)
- 2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (29 Ağustos Cumartesi)
- Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (29 Ağustos Cumartesi)
- İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (29 Ağustos Cumartesi)
- Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (29 Ağustos Cumartesi)
- Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (29 Ağustos Cumartesi)
- En çok işe yarayan uyku nasıl açılır yöntemleri (29 Ağustos Cumartesi)
- Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (29 Ağustos Cumartesi)
- En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (29 Ağustos Cumartesi)
- Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (29 Ağustos Cumartesi)
- Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (29 Ağustos Cumartesi)
- Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (29 Ağustos Cumartesi)
- En yakın noter, noter çalışma saatleri (29 Ağustos Cumartesi)
- En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum (29 Ağustos Cumartesi)
- Noter kaçta açık? Noter çalışma saatleri (29 Ağustos Cumartesi)
- Noter açılış saatleri, noter kaçta açılıyor? (29 Ağustos Cumartesi)
- Ego otobüs saatleri, İETT otobüs saatleri, otobüs sefer saatleri (29 Ağustos Cumartesi)
- Anlamlı günaydın mesajları, günaydın aşk sözleri (29 Ağustos Cumartesi)
- Eczane açılış saatleri, eczane kaçta açılıyor? Açık eczaneler (29 Ağustos Cumartesi)
- Eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczane çalışma saatleri (29 Ağustos Cumartesi)
- Uyku nasıl gelir, uyku için dua, uyku getiren şeyler (29 Ağustos Cumartesi)
- Rahat uyku için dua, uyku duası, uykumuz nasıl gelir? (29 Ağustos Cumartesi)
- Uyku getiren müzik, uyku getiren dua, nasıl uyku gelir? (29 Ağustos Cumartesi)
- Bugün hava nasıl, bugün hava durumu, bugün yağmur yağar mı? (29 Ağustos Cumartesi)
- Açık yemek yerleri, Gece açık yemek yeri, Yatmadan önce ne yenir? (29 Ağustos Cumartesi)
- Gece ne yenir, Gece atıştırmalıkları, Yatmadan önce yemek (29 Ağustos Cumartesi)