Lionel Messi'den örnek davranış!

Barcelona'nın yıldızı, sadece saha içinde değil saha dışında da bir yıldız olduğunu tekrar kanıtladı.Messi, Barcelona'da yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan Sant Joan de Deu isimli bir kanser tedavi merkezi içinbağışta bulundu.Arjantinli süperstarın çocuklar için bağışladığı miktar 27 milyon euroyu buldu.Lionel Messi, bağışın ardından ''Hep birlikte kanser hastalığına karşı savaşacağız. Birlikte olmamız işleri daha kolaylaştıracak. Bu çocukların hayalini gerçekleştirmekte yardımcı olabilirsem çok mutlu olacağım.'' sözlerini kullandı.