Lionel Messi'yi izlemek için yıllarca para biriktirdiler

Arjantinli futbolseverler, ünlü oyuncu Lionel Messi'yi Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda izleyebilmek için yıllarca nasıl para biriktirdiklerini anlattı.



Emiliano Matrangolo, "4 yıl boyunca para biriktirdim. Bu rüyanın gerçekleşebilmesi için her ay kenara para attım. Araba ya da ev satın almak gibi şeylerle uğraşmayı bırakıyorsunuz" dedi.



38 yaşındaki Messi hayranı, "Bu bir rüya, bir tutku. Çoğu kişi 'Bu parayla bir evin yüzde 5'ine sahip olabileceği halde Katar'a gidiyor' diyor. Eminim ev almak da güzeldir ama ben Dünya Kupası'na gidiyorum" ifadelerini kullandı.



Efsane futbolcuyu müsabakalarda izlemeyi dört gözle beklediğini söyleyen Jonathan Luna ise "Maalesef, Arjantin her ay her şeyin fiyatının arttığı bir krizden geçiyor" dedi.



32 yaşındaki futbol hayranı, tüm olumsuzluklara rağmen harekete geçtiğini belirterek, şunları söyledi:



Bir gece oturup Dünya Kupası'nı izlemeye gitme kararı aldım çünkü milli takımı çok seviyorum. Arjantin'de nereye gitseler takip ediyorum. İlk defa Dünya Kupası'na gideceğim ve karar verdiğimde gözlerim doldu.



Ekimde açıklanan verilere göre uzun süredir ekonomik ve siyasi bir krizle mücadele eden Arjantin'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 83'e yükselmişti. Yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 100'e çıkabileceği öngörülüyor.



35 yaşındaki Messi, 20 Kasım'da başlayacak müsabakaların katılacağı son Dünya Kupası maçları olacağını söylemişti.



Ağustos 2005'ten beri milli takım forması giyen futbolcu, 2006'da Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç Arjantinli olmuştu.



Arjantin milli takımıysa 1978 ve 1986'da kazandığı Dünya Kupası şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemek istiyor. 1986'daki müsabakalarda takımın kaptanlığını, 2020'de hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona üstlenmişti.