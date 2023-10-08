Lionel Messi'ye büyük şok!

MLS'te Cincinnati'ye 1-0 mağlup olan Inter Miami play-off dışında kaldı. MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor. Play-off oynamayan takımlar, Şubat sonuna kadar maç yapmıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lionel Messi'ye büyük şok!
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08 Ekim 2023 10:45
Son güncelleme 08 Ekim 2023 13:53
Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS'te sahasında FC Cincinnati ile karşı karşıya geldi. Inter Miami sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Cincinnati'ye galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada Alvaro Barreal attı.

Bu sonuçla birlikte Cincinnati 68 puana yükseldi. Inter Miami 33 puanda kaldı.

ŞUBAT AYINA KADAR YOK!

Inter Miami'nin, Cincinnati yenilgisinin ardından play-off oynama şansı kalmadı.

MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor. Play-off oynamayan takımlar, Şubat ayı sonuna kadar maç yapmıyor.

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