Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yine İstanbul'da yok

❌2004-2005 sezonundan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Messi ve Ronaldo'suz çeyrek final izleyeceğiz... pic.twitter.com/WMyp0tTGJb



— Sporx (@sporx) March 10, 2021

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak final, Türkiye'de heyecanla beklenirken, Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi'nin de yoluna devam edememesi, başta Türk futbolseverleri üzdü.İstanbul'da oynanacak final öncesinde, 2004-2005 sezonundan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Messi ve Ronaldo olmayacak, Türkiye dünyaca ünlü iki yıldızdan birini bile Atatürk Olimpiayt Stadı'nda göremeyecek.Daha önce 2004-2005 sezonunda da final İstanbul'da oynanmıştı. Messi ve Ronaldo'nun çeyrek final göremediği 2004-05 sezonunda Milan ile Liverpool, İstanbul'da karşılaşmıştı. 3-3 biten ve penaltılara giden maçta Liverpool kupaya uzanmıştı.