Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yine İstanbul'da yok

İki süper yıldız Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 2005 yılının ardından 2021'de de Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olduğu bir sezonda çeyrek final dahi göremeden turnuvaya veda etti.

Haber; Sporx.com
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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yine İstanbul'da yok
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11 Mart 2021 01:12
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak final, Türkiye'de heyecanla beklenirken, Cristiano Ronaldo'dan sonra Lionel Messi'nin de yoluna devam edememesi, başta Türk futbolseverleri üzdü.

İstanbul'da oynanacak final öncesinde, 2004-2005 sezonundan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Messi ve Ronaldo olmayacak, Türkiye dünyaca ünlü iki yıldızdan birini bile Atatürk Olimpiayt Stadı'nda göremeyecek.

Daha önce 2004-2005 sezonunda da final İstanbul'da oynanmıştı. Messi ve Ronaldo'nun çeyrek final göremediği 2004-05 sezonunda Milan ile Liverpool, İstanbul'da karşılaşmıştı. 3-3 biten ve penaltılara giden maçta Liverpool kupaya uzanmıştı.



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