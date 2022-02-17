Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi iddiası!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Lionel Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini belirterek, "En güçlü ekipler hedeflerine ulaşır. (PSG) de bu yolda." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2022 19:37
Lionel Messi, PSG dergisine verdiği özel demeçte, en iyi takımların yarıştığı ve en ufak hatanın ekibi kupadan elediği için UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın zor olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecekleri bir takıma sahip olduklarını ifade eden Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kupasını müzelerine götürmek istediklerini kaydetti.

Lionel Messi, "En güçlü ekipler hedeflerine ulaşır. (PSG) de bu yolda. Olduğumuzdan daha güçlü olmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyük takımların defansta, hücumda ve sahanın her alanında iyi performans göstermesi gerektiğin ifade eden Messi, bunun kolektif halinde yapma kapasitesine bağlı olduğunu belirtti.

Messi, Ligue 1'in son yıllarda iyi geliştiğini belirterek, "PSG buna çok katkıda bulundu. Kulüp, Ligue 1'in dünyadaki görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı. Bugün (Ligue 1) çok rekabetçi bir lig. Her hangi bir ekip seni yenebilir. Bugün bu sporda (futbolda) her maçı kazanmak artık giderek zor hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.