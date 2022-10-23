Lionel Messi'nin eksik kupası kalmadı!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Lionel Messi kariyerindeki tek ve en büyük eksiği de tamamladı.
2022 Dünya Kupası'nda Arjantin zafere ulaşırken Lionel Messi de kariyerinin tek ve en büyük eksiğini gidermiş oldu.
Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda final oynayan Messi, 8 yıl sonra bir kez daha final gördü ve bu kez kupayı kazanmayı başardı.
Messi böylece Copa America zaferinin ardından Arjantin formasıyla Dünya Kupası sevinci de yaşadı.
Lionel Messi'nin kariyerinde kazandığı kupalar:
1 - Dünya Kupası
1 - Copa America
1 - Finalissima
4 - Şampiyonlar Ligi
3 - UEFA Süper Kupa
3 - Kulüpler Dünya Kupası
10 - La Liga
1 - Ligue 1
7 - Kral Kupası
8 - İspanya Süper Kupa
1 - Fransa Süper Kupa
1 - 2008 Olimpiyat Şampiyonu
Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda final oynayan Messi, 8 yıl sonra bir kez daha final gördü ve bu kez kupayı kazanmayı başardı.
Messi böylece Copa America zaferinin ardından Arjantin formasıyla Dünya Kupası sevinci de yaşadı.
Lionel Messi'nin kariyerinde kazandığı kupalar:
1 - Dünya Kupası
1 - Copa America
1 - Finalissima
4 - Şampiyonlar Ligi
3 - UEFA Süper Kupa
3 - Kulüpler Dünya Kupası
10 - La Liga
1 - Ligue 1
7 - Kral Kupası
8 - İspanya Süper Kupa
1 - Fransa Süper Kupa
1 - 2008 Olimpiyat Şampiyonu
🏆 2005 U20 Dünya Kupası
🏆 2008 Olimpiyat Oyunları
🏆 2021 Copa America
🏆 2022 Finalissima
🏆 2022 Dünya Kupası
Arjantin ile kaldırmadığı kupa yok! pic.twitter.com/EebmHFNmbe
— Sporx (@sporx) December 19, 2022
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|Senegal
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|5
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|3
|Ekvador
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|Katar
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