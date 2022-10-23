Lionel Messi'nin eksik kupası kalmadı!

🏆 2005 U20 Dünya Kupası

🏆 2008 Olimpiyat Oyunları

🏆 2021 Copa America

🏆 2022 Finalissima

🏆 2022 Dünya Kupası



Arjantin ile kaldırmadığı kupa yok! pic.twitter.com/EebmHFNmbe



— Sporx (@sporx) December 19, 2022

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin zafere ulaşırken Lionel Messi de kariyerinin tek ve en büyük eksiğini gidermiş oldu.Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda final oynayan Messi, 8 yıl sonra bir kez daha final gördü ve bu kez kupayı kazanmayı başardı.Messi böylece Copa America zaferinin ardından Arjantin formasıyla Dünya Kupası sevinci de yaşadı.1 - Dünya Kupası1 - Copa America1 - Finalissima4 - Şampiyonlar Ligi3 - UEFA Süper Kupa3 - Kulüpler Dünya Kupası10 - La Liga1 - Ligue 17 - Kral Kupası8 - İspanya Süper Kupa1 - Fransa Süper Kupa1 - 2008 Olimpiyat Şampiyonu