Lionel Messi: "Kupayı o kadar hayal ettim ki..."
Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan yıldız oyuncu Lionel Messi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.
2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de takımın yıldızı ve kaptanı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Messi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum. Arjantinliler'in birlikte savaştıklarında ve birlik olduklarında, akıllarına koyduğu her şeyi başarabileceklerini bir kez daha kanıtladık.
Bu takım çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu ancak 'takım' bireylerden ötedeydi. Başardık! Çok yakında görüşeceğiz."
Messi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum. Arjantinliler'in birlikte savaştıklarında ve birlik olduklarında, akıllarına koyduğu her şeyi başarabileceklerini bir kez daha kanıtladık.
Bu takım çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu ancak 'takım' bireylerden ötedeydi. Başardık! Çok yakında görüşeceğiz."
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