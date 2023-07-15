Lionel Messi, Inter Miami formasını giydi

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, yeni kulübünün formasını ilk kez sırtına geçirdi.

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Lionel Messi, Inter Miami formasını giydi
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15 Temmuz 2023 22:19
MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, yeni formasıyla ilk kez ekran başına geçti.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Lionel Messi, "Evet çocuklar, hazırsanız başlayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Inter Miami, Lionel Messi'nin takımın 10 numaralı formasını giyeceğini açıkladı.

LIONEL MESSİ'NİN KARİYERİ

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, yaz transfer döneminde MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağını açıklamıştı.

Kariyeri boyunca Barcelona ve PSG'de 875 resmi maça çıkan Messi, bu maçlarda toplam 710 gol 339 asist kaydetti. Arjantinli yıldız kariyeri boyunca, 7 Ballon d'Or, 3 FIFA yılın oyuncusu, 3 UEFA yılın oyuncusu, 1 Dünya Kupası, 1 Copa America, 4 Şampiyonlar Ligi, 10 La Liga şampiyonluğu ve 2 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu gibi başarılar elde etti.

 

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