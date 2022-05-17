Lionel Messi için flaş iddia: Beckham'a ortak oluyor

Uzun yıllar Barcelona forması giyen ve geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin 2023 yılında MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olacağı ve kulübün yüzde 35'lik hissesini satın alacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lionel Messi için flaş iddia: Beckham'a ortak oluyor
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17 Mayıs 2022 14:23
Paris Saint Germain'deki performansı eleştirilen Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ABD basınında yer alan habere göre, Arjantinli süperstarın 2023 yılında Inter Miami'ye transfer olacağı belirtildi.

YÜZDE 35'İNİ SATIN ALIYOR

Haberde yıldız oyuncunun ABD kulübünün yüzde 35'lik hissesini de satın alacağı ifade edildi.

David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'de, Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain de forma giyiyor.

Lionel Messi, bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 33 maçta, 11 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.

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