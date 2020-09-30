Lionel Messi: 'Hata yaptıysam Barcelona için yaptım'

Barcelona'da kaos içinde geçen transfer döneminin başrolündeki isimlerden Lionel Messi, takımda kalmasının ardından ilk kez konuştu ve taraftarlara birlik çağrısı yaptı.



Hata yapmış olabileceğini ve her şeyi Barcelona için yaptığını belirten Arjantinli yıldız, "Birçok anlaşmazlıktan sonra bir nokta koymak istiyorum. Barcelona taraftarlarının tamamı birleşmeli ve en iyisine hazır olmalı. Hata yapmış olabilirim, eğer yapmışsam da daha iyi ve güçlü bir Barcelona için yapmışımdır." dedi.



Taraftarlara mesaj yollayan Messi, "Tutku ve coşku, hedeflerimize ulaşmak için tek yol olacak. Tüm taraftarlara ve bizi takip eden tüm Katalanlara bir mesaj göndermek istiyorum, söylediğim ya da yaptığı herhangi bir şey nedeniyle biri bile rahatsızlık hissederse bilsin ki, her zaman kulübün yararını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



