Lionel Messi: ''Dünyanın en iyi stoperi Christian Romero''

Arjantin'in Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Lionel Messi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lionel Messi: ''Dünyanın en iyi stoperi Christian Romero''
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08 Eylül 2023 16:02
Son güncelleme 08 Eylül 2023 16:08
CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Ekvador'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Messi açıklamalarda bulundu. 

Gazetecilere konuşan Messi, takım arkadaşı Christian Romero'nun Ekvador karşısındaki performansını övdü. Daha sonrasında Romero için flaş bir yorum yapan Messi tüm dünyanın ilgisini çekti. 

İşte Messi'nin o sözü;

"Benim için o şu anda dünyanın en iyi defans oyuncusu. Bu gece muhteşem bir performans sergiledi, maçın adamı."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ 

Messi'nin bu yorumunun ardından sosyal medyada Messi'yi haklı bulanlar kadar haksız bulanlarda oldu. Bazı kullanıcılar Romero'nun en iyisi olduğunu onaylarken bazıları Romero'dan daha iyi savunma oyuncuları olduğunu iddia etti.

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