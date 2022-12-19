Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!

Ülkesi Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki eksik parçayı tamamlayan Lionel Messi, sosyal medyada da rekor kırdı.Arjantinli yıldızın, kupanın kazanılmasının ardından Instagram'dan yaptığıpaylaşımı 44.760.923 beğeni alarak en çok beğeni alan sporcu paylaşımı rekorunu kırdı.