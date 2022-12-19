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Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!

Lionel Messi'nin Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı rekor kırdı.

Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!
Ülkesi Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki eksik parçayı tamamlayan Lionel Messi, sosyal medyada da rekor kırdı.

Arjantinli yıldızın, kupanın kazanılmasının ardından Instagram'dan yaptığı "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum." paylaşımı 44.760.923 beğeni alarak en çok beğeni alan sporcu paylaşımı rekorunu kırdı.

Lionel Messi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflardan biri


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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