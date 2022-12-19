Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!
Lionel Messi'nin Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı rekor kırdı.
Ülkesi Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki eksik parçayı tamamlayan Lionel Messi, sosyal medyada da rekor kırdı.
Arjantinli yıldızın, kupanın kazanılmasının ardından Instagram'dan yaptığı "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum." paylaşımı 44.760.923 beğeni alarak en çok beğeni alan sporcu paylaşımı rekorunu kırdı.
Lionel Messi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflardan biri
Arjantinli yıldızın, kupanın kazanılmasının ardından Instagram'dan yaptığı "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum." paylaşımı 44.760.923 beğeni alarak en çok beğeni alan sporcu paylaşımı rekorunu kırdı.
Lionel Messi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraflardan biri
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