Lionel Messi'den özür mesajı!

Suudi Arabistan gezisi nedeniyle Paris Saint-Germain tarafından kadro dışı bırakılan Lionel Messi, bir özür mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lionel Messi'den özür mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2023 18:30
Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kulübün izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Messi, paylaşımında takım arkadaşlarından özür diledi.

Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Messi'nin bu hamlesi sonrası gözler PSG tarafından verilecek yeni karara çevrildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery