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Lionel Messi'den Dünya Kupası'nda rekor

Arjantin'in, Hırvatistan ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Lionel Messi, 25 maç ile Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

Lionel Messi'den Dünya Kupası'nda rekor
Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan ile karşılaşan Arjantin'de Lionel Messi de bir rekora imza attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Alman efsane Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

Matthaus, Almanya ile Dünya Kupaları'nda 25 maçta sahaya çıkmıştı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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