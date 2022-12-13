Lionel Messi'den Dünya Kupası'nda rekor

Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan ile karşılaşan Arjantin'de Lionel Messi de bir rekora imza attı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Alman efsane Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.



Matthaus, Almanya ile Dünya Kupaları'nda 25 maçta sahaya çıkmıştı.



