Lionel Messi: "Çok özel bir ödül"

7. kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, ödül için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lionel Messi: 'Çok özel bir ödül'
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30 Kasım 2021 22:09
PSG'nin yıldız futbolcusu ve 7. kez Ballon d'Or sahibi olan Lionel Messi, ödül için açıklamalarda bulundu.

Arjantin Milli Takımı'yla yaptıklarından dolayı ödülü aldığını dile getiren yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Gerçekten neler yaptığım ve beni Ballon d'Or'a götüren şey göz önüne alındığında çok özel bir ödül. Arjantin Milli Takımı'ndan bahsediyorum tabii ki." ifadelerini kullandı.

İlk kez yaşadığı şehirde bu ödülü aldığını söyleyen Messi, "PSG'deki ilk yılım ve burada bu ödülü kazanmak benim için bir onur. Bu ödülü yaşadığınız şehirde almak çok özel." dedi.


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