Lionel Messi Batistuta'yı yakaladı

Lionel Messi, Hollanda'ya attığı golle Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli futbolcu olan Gabriel Batistuta'yı yakaladı.
Futbol kariyerindeki 1001. maçına çıkan Messi, Dünya Kupası'nda 10 golü bulunan Batistuta'nın rekorunu egale etti.
Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 88 bin 235 kişinin izlediği açıklandı.
Futbol kariyerindeki 1001. maçına çıkan Messi, Dünya Kupası'nda 10 golü bulunan Batistuta'nın rekorunu egale etti.
Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 88 bin 235 kişinin izlediği açıklandı.
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