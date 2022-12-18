Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'na göz kırptı!

Arjantin, Lionel Messi önderliğinde 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek zafere ulaştı.



Tangocuların yıldız ismi Lionel Messi için görüşler, 2022'nin onun son Dünya Kupası turnuvası olacağı yönündeydi.



Ancak Arjantin'in efsane ismi Jorge Valdano, Messi'nin kendisine bu yıl kupayı kazanmaları halinde 2026 yılında da milli formayı giyebileceğini söylediğini öne sürdü.



Valdano Lionel Messi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Messi'nin başarıp, başarmayacağını göreceğiz. Futbol 6 Dünya Kupası'nda oynamanın neredeyse imkansız olduğunu bize gösterdi" dedi.



Arjantinli yıldız, turnuvada zafere ulaştıktan sonra yaptığı açıklamada henüz emeklilik kararını almadığını açıkladı. Ancak yıldız oyuncu bu turnuvayı kendisi için son final olarak nitelendirdi.



