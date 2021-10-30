Lionel Messi 16 yıl sonra ilki yaşadı!

Paris Saint-Germain'in Lille ile oynadığı lig maçında ilk yarıda oyundan çıkan Lionel Messi, kariyerinde 16 sezon sonra bir ilki yaşadı.



Transfer döneminde bedelsiz olarak PSG'nin yolunu tutan Arjantinli futbolcu, 5 maçta süre aldığı Fransa Ligi'nde şu ana kadar skor katkısı yapamadı. Kariyerinde ikinci kez ligde Kasım ayına kadar skor katkısı yapamayan Messi, daha önce 2005-2006 sezonunda da benzer bir senaryo yaşadı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 GOL



Öte yandan 34 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransız ekibi adına 3 gol attı. Messi, Manchester City'e bir, Leipzig'e karşı ise iki kez fileleri havalandırdı.





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