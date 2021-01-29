Lionel Carole, Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın eski sol beki Lionel Carole, Gaziantep FK ile anlaştı. Fransız futbolcu bugün şehre gidecek. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.

Haber; Fanatik
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Lionel Carole, Süper Lig'e geri dönüyor
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29 Ocak 2021 13:14
Süper Lig ekipleri transferlerle kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Sumudica'nın ayrılığı sonrası Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto'yu takımın başına getiren Gaziantep FK flaş transfer hamlelerine de imza atmaya devam ediyor.

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray'ın eski sol beki Lionel Carole, Gaziantep FK ile anlaştı. Fransız futbolcu bugün şehre gidecek. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.

29 yaşındaki sol bek son olarak Strasbourg forması giydi. Bu sezon Carole Ligue 1'de 15 kez takımıyla sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu 2015-2018 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.



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