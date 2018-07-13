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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferin en sessiz takımlarından biri olan Antalyaspor, gaza basıyor. Özellikle sol beke takviyeyi bir an önce gerçekleştirmek isteyen Akdeniz ekibi, gündemine Galatasaray'ın savunmacısı'ü aldı.Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın bizzat Fransız sol bek için devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray'ın yeni sezon planlaması içerisinde düşünülmeyen Carole için iki kulübün el sıkıştığı ifade edilirken transferin birkaç güne kadar resmiyet kazanması yüksek ihtimal.Lionel Carole, geçen sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçirmiş, ancak yalnızca 6 maçta forma şans bulabilmişti.