  •  
    G.Saray'daki "20" aday! Transferin o gözdeleri!..
  •  
    F.Bahçe resmen istedi, Lazio direniyor! Teklif...
  •  
    Galatasaray'dan teklif!.. Chelsea'den son gözde
  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..

Lionel Carole için Süper Lig'den teklif

Transferin en sessiz takımlarından biri olan Antalyaspor, gaza basıyor. Özellikle sol beke takviyeyi bir an önce gerçekleştirmek isteyen Akdeniz ekibi, gündemine Galatasaray'ın savunmacısı Lionel Carole'ü aldı.

Lionel Carole için Süper Lig'den teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2018 09:53
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferin en sessiz takımlarından biri olan Antalyaspor, gaza basıyor. Özellikle sol beke takviyeyi bir an önce gerçekleştirmek isteyen Akdeniz ekibi, gündemine Galatasaray'ın savunmacısı Lionel Carole'ü aldı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın bizzat Fransız sol bek için devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray'ın yeni sezon planlaması içerisinde düşünülmeyen Carole için iki kulübün el sıkıştığı ifade edilirken transferin birkaç güne kadar resmiyet kazanması yüksek ihtimal.

Lionel Carole, geçen sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçirmiş, ancak yalnızca 6 maçta forma şans bulabilmişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için