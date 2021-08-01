Lionel Carole'den dikkat çeken Beşiktaş maçı paylaşımı

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve yeni sezon öncesi Kayserispor'a imza atan Lionel Carole dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Kayserispor'un Beşiktaş'ı hazırlık maçında 3-0 mağlup etmesinin ardından Carole maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.



Lionel Carole Beşiktaş ile oynanan maça ilk 11'de başlamıştı.



