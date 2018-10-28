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Linnes yenilginin nedenini açıkladı

Martin Linnes, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Linnes yenilginin nedenini açıkladı
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28 Ekim 2018 20:32
Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, Yeni Malatyaspor maçının ardından kısa bir açıklama yaptı.

Ufak bir sakatlık geçirip maça devam edemeyen Martin Linnes, sakatlığının şu an için ciddi olmadığını söylerken, daha çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

İşte Martin Linnes'in maç sonundaki açıklamaları...

''Üzücü bir durum. İstemediğimiz bir performans sergiledik. Bu zamana kadarki maçlarda hep mücadele eden bir Galatasaray vardı. Bugün onu sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir derbi var. Daha çok çalışıp o maça hazırlanmak istiyoruz.''

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