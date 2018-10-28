Linnes yenilginin nedenini açıkladı

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, Yeni Malatyaspor maçının ardından kısa bir açıklama yaptı.Ufak bir sakatlık geçirip maça devam edemeyen Martin Linnes, sakatlığının şu an için ciddi olmadığını söylerken, daha çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.''Üzücü bir durum. İstemediğimiz bir performans sergiledik. Bu zamana kadarki maçlarda hep mücadele eden bir Galatasaray vardı. Bugün onu sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir derbi var. Daha çok çalışıp o maça hazırlanmak istiyoruz.''