Linnes, Galatasaray'dan işaret bekliyor

Galatasaray Yönetimi'nin yıllık ücretini 950 bin Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya çıkarmaya hazırlandığı Martin Linnes, yeni mukavele için resmi teklifin yapılmasını bekliyor.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki sağ bek, teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Galatasaray'ya yola devam edecek.Martin Linnes bu sezon Galatasaray forması ile 2'si Şampiyonlar Ligi, 1'i lig, 1'i Süper Kupa olmak üzere toplamda 4 karşılaşmada forma giyerken gol veya asist üretemedi.