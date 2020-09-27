Linnes: "Fenerbahçe karşı istediğimizi yapamadık"

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Linnes: 'Fenerbahçe karşı istediğimizi yapamadık'
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27 Eylül 2020 21:09
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Takım olarak zor bir maç çıkarttıklarını ifade eden Linnes, "Benim için önemli olan ilk 11'de şans bulmak, sağ bek-sol bek fark etmez. Bugün sol bekte oynadım. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar sergilediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Yine de liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.



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