Linnes: 'Fenerbahçe karşı istediğimizi yapamadık'

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.



Takım olarak zor bir maç çıkarttıklarını ifade eden Linnes, "Benim için önemli olan ilk 11'de şans bulmak, sağ bek-sol bek fark etmez. Bugün sol bekte oynadım. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar sergilediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Yine de liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.



