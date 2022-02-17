Lineker: "Ronaldo ve Messi'den aynı şeyleri yapması bekleyemezsiniz"

Performanslarıyla eskiyi aratan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye yapılan eleştirilerle ilgili İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lineker: 'Ronaldo ve Messi'den aynı şeyleri yapması bekleyemezsiniz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2022 10:00
İngiliz futbol efsanesi ve şimdilerde yorumcu olan Gary Lineker, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin takımlarındaki eleştirilen performanslarını değerlendirdi.

Lineker her iki süper yıldızın da artık yaş aldığını ve geçmişte gösterdikleri performansları göstermelerinin zor olduğunu belirterek, "Messi Haziran'da 35 yaşına girecek. Cristiano Ronaldo ise 37. doğumgününü yeni kutladı. Bu, onlar üzerindeki beklentilerimizi düşürmemiz gerektiği anlamına geliyor. Her zaman harika işler yapıyorlar ama sonsuza kadar dayanamazlar" diye konuştu.

Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol 8 asist üretirken Crisitano Ronaldo ise Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 15 gol 3 asistle oynadı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.