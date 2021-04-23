Lineker: "Keşke VAR da Süper Lig ile aynı yöne gitse"

Ünlü İngiliz yorumcu Gary Lineker, VAR eleştirisini bu kez Avrupa Süper Ligi projesiyle gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lineker: 'Keşke VAR da Süper Lig ile aynı yöne gitse'
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23 Nisan 2021 05:52
İngiliz eski futbolcu ve şimdilern yorumcusu Gary Lineker uzun süredir karşı olduğu VAR ile ilgili ilginç bir yorum yaptı.

Leicester City - West Bromwich maçında Vardy'nin asistini överken kullandığı sözler twitter kullanıcıları tarafından beğenildi. Lineker "VAR Avrupa Süper Ligi ile aynı yere gitsin isterdi" sözlerini kullandı. Her fırsatta VAR'ın futbolun doğasına aykırı ve bu şekliyle kullanılamaz olduğubu belirterek soğuk bakışını dile getiriyordu.

Bilindiği gibi Avrupa Süper Ligi projesi 18 Nisan gecesi açıklanmış, 20 Nisan 2021 gecesi ise askıya alındığı duyurulmuştu. Bu şekilde dünyanın tepkisini çeken proje 48 saat içinde başlamadan sona ermişti.



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