Lineker: 'CR7 anlaşması benim bahçemde yapıldı'

İngiliz futbolunun efsane futbolcularından Gary Lineker, Cristiano Ronaldo'nun geri dönüş anlaşmasının evinin bahçesinde yapıldığını duyurdu.



Manchester United Başkanvekili Ed Woodward ile komşu olan Gary Lineker, "Woodward ile bahçemde bir şeyler içiyorduk. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes aradı. Büyük geri dönüşün son detayları kalmıştı ve yanımda son detayları da konuşup anlaştılar. Cristiano Ronaldo anlaşmasını benim evimin bahçesinde yaptı." dedi.



Lineker, "Umarım fazla detay vermiyorumdur ama o an benim telefonumla bir fotoğraf çektirdik. Anı olsun istedik. Onay alırsam bir gün bu fotoğrafı canlı yayında gösteririm." ifadelerini kullandı.



2009'da ayrıldığı Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Cristiano Ronaldo, bu süreçte Manchester City'i de geri çevirmişti.



