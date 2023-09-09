Lindelof'tan takım arkadaşı Sancho için açıklama!

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag ile Jadon Sancho arasında yaşanan tartışmaya ilk tepki Manchester United'ın oyuncusu Victor Lindelof'tan geldi.



Formda ve oynamaya hazır halde olmasına rağmen Emirates'te oynanan Arsenal karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen Sancho için konuşan Erik Ten Hag, Sancho için, ''Hazır olmadığı için kadroya almadım'' ifadelerini kullanmıştı.



SANCHO'DAN YALANLAMA



Sancho ise Erik Ten Hag'ın yorumlarının doğru olmadığını belirterek sosyal medyada yaptığı açıklamada kendisinin "günah keçisi" ilan edildiğini belirterek şu açıklamaları yazmıştı; "Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın! İnsanların tamamen yanlış şeyler söylemesine izin vermeyeceğim, bu hafta antrenmanlarda kendimi çok iyi gösterdim. Bu konunun girmeyeceğim başka sebepleri olduğuna inanıyorum, uzun zamandır günah keçisi oldum ki bu hiç adil değil!''



İLK AÇIKLAMA LINDELOF'TEN



Manchester United'ın İsveçli stoperi Lindelof, bu konuyla ilgili konuşan ilk isim oldu.



Sancho'nun takımda kadro dışı kalışı hakkında sorulan soruya cevap veren Lindelof, ''Hakkımızda birçok şey yazıldı, biz hep böyleymişiz falan. Hayır, biz takım olarak birlikteyiz, beraberiz. Onların yazdıkları gibi bir takım değiliz.'' ifadelerini kullandı.



MANCHESTER PERFORMANSI



2021 yılında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Sancho, Manchester ekibiyle çıktığı 82 karşılaşmada 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



