İmza töreninde, halihazırda kadro dışı bulunan Mesut Özil'e kırmızı ışık yakan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transfer hamlelerine bir 10 numara olan Lincoln Henrique ile başlaması,şeklinde yorumlandı.Tıpkı Mesut Özil gibi sol ayaklı ofansif 10 numara olan, gelişime açık yapısı ve oyun zekasıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Kulübü'nde Min Jae Kim, Miguel Crespo, Diego Rossi, Attila Szalai gibi 'kazan-kazan' projesi isimleriyle benzerlik gösteriyor.Portekiz Süper Ligi'ni bu sezon yedinci sırada bitiren Santa Clara'nın en önemli oyuncusu olarak kurt teknik adam Jorge Jesus'un dikkatini çeken Lincoln Henrique, 44 maçta 7 gol 10 asistle büyük çıkış yakalamıştı. Henüz 19 yaşında olduğu 2017-18 sezonunda kiralık olarak o dönem 1. Lig'de yer alan Çaykur Rizespor'a gelen Brezilyalı futbolcu, sonraki yıllarda gelişime açık bir görüntü sergilemişti. Portekizli teknik adamın yakından tanıdığı bir futbolcu olması nedeniyle mutlak suretle alınmasını istediği 23 yaşındaki Lincoln Henrique'nin performansı merakla bekleniyor.Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya mâl olan Lincoln Henrique sarı lacivertli formayla Şampiyonlar Ligi elemeleri ve olası gruplara kalma şansıyla Avrupa futbolunda vitrine çıkma şansı yakalayacak. Önceki gün İstanbul'a gelen ve dün dört yıllık sözleşmeye imza atan genç futbolcu, eğer kendini gösterir ve başka bir takıma transfer olursa eski kulübü Santa Clara, satış bedelinden yüzde 20 pay alacak. Öte yandan henüz ismi netleşmeyen bir futbolcunun da bu transfer karşılığında Fenerbahçe'den Santa Clara'ya kiralık olarak gönderileceği belirtildi.