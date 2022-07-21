Lincoln ve Bruma siftah yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln ve Bruma Kiev maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lincoln ve Bruma siftah yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2022 00:08
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Lincoln Henrique ve Bruma, Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 biten Dinamo Kiev maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

LINCOLN VE EMRE YEDEKTEYDİ

Karşılaşmaya yeni transferlerden Joshua King ve Willian Arao ilk 11'de başlarken Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor yedek soyunmuştu.

SON YARIM SAATTE OYNADI

Müsabakanın 63. dakikasında Lincoln Henrique ve Bruma oyuna dahil olurken, yeni transferlerden sadece Emre Mor, resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ