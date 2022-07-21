Fenerbahçe'nin yeni transferleri Lincoln Henrique ve Bruma, Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 biten Dinamo Kiev maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.



LINCOLN VE EMRE YEDEKTEYDİ



Karşılaşmaya yeni transferlerden Joshua King ve Willian Arao ilk 11'de başlarken Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor yedek soyunmuştu.



SON YARIM SAATTE OYNADI



Müsabakanın 63. dakikasında Lincoln Henrique ve Bruma oyuna dahil olurken, yeni transferlerden sadece Emre Mor, resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymedi.





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