Lincoln'ün beklediği fırsat Fenerbahçe!

Fenerbahçe adına sezonun ilk transferi olan Lincoln Henrique, saatlerinde İstanbul'a geldi. Burada sarı-lacivertli yöneticiler ve teknik heyet ile görüşecek Lincoln, imzayı atacak.Anlaşmanın sağlandığını açıklayan Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Santa Clara'yabonservis ödeyeceği ortaya çıktı. Anlaşmada sonraki satış kârından yüzde 15 pay bulunacak.Ayrıca sarı-lacivertliler, Portekiz ekibine de bir de genç oyuncu kiralayacak. Lincoln, 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İlk sezon için 750 bin Euro garanti ücret alacak. 2015'te 'arasında gösterilen Lincoln Henrique, son dönemde pek çok genç ismi parlatan Fenerbahçe'de,tedrisatında patlama yapacağını düşünüyor.