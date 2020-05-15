Flamengo'nun 34 yaşındaki sağ beki Rafinha'nın Ocak 2020'de Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul etmediği iddia edildi.Brezilya'da yayın yapan Fox Sports Radio'nun sunucusu Benjamin Back, "Rafinha'nın Çin'e gideceğine dair haber görünce hemen menajeri Cassio Lincoln'ü aradım. Lincoln, Rafinha ile Schalke'de de beraber oynadı. Aynı zamanda çok iyi arakdaşlar. Rafinha'nın sözleşmesinde bir madde olduğunu söyledi. Eğer, Brezilya dışından bir teklif gelirse, bonservis gerekmeksizin Rafinha gitmekte özgür. Ancak, Rafinha'nın Flamengo'da çok mutlu olduğunu ve sözleşmesini uzatacağını söyledi." diyerek konuşmayı aktardı.diyerek sözlerini sürdüren Back, "" ifadeleriyle iddiasını dile getirdi.Benjamin Back, Lincoln'e dayandırdığı bilgiye göre Rafinha'nın Haziran 2021'de bitecek olan sözleşmesini de kısa süre içerisinde uzatacağını duyurdu.Kariyerine Londrina'da başlayan Rafinha, ardından Coritiba, Schalke, Genoa ve Bayern Münih takımlarının da formasını giydi.